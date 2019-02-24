Serdivan Belediye Başkanı Alemdar'dan Ziyaret

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Halk Eğitim Kursu'nu ziyaret etti.

AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya ve belediye meclis üyesi adaylarıyla Halk Eğitim Kursu'nu ziyaret eden Alemdar, kursiyerlerin talep ve önerilerini dinledi.

Alemdar, Bahçelievler Mahallesi'nde hizmet veren halk eğitim kursunun daha kapsamlı bir şekilde donatılarak, eğitim kapasitesinin arttırılacağını ifade etti.

Hizmet sektörüne önem verdiklerini belirten Alemdar, "Ticaret ve yaşam merkezi olarak planladığımız Serdivanımızda, hizmet sektörü çatısı altında 5 binden fazla kişiye istihdam sağlanıyor. Biz bu durumu bacasız sanayi olarak nitelendiriyoruz. Verileri incelediğimizde vatandaşlarımızın Serdivan'ı tercih etmelerindeki nedenler sadece iş olanağı ya da yaşam standartlarından ibaret değil. Vatandaşlarımız dinlenme, eğlenme ve alışveriş yapma gibi gereksinimlerini de ilçemizde karşılıyor. Bu bizi mutlu ederken aynı zamanda sorumluluğumuzu da bir kat arttırıyor." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA