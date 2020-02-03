Serdivan'a semt pazarı geliyor

03.02.2020 18:17 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:22

Serdivan Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti.



Serdivan Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın başkanlığında toplantı salonunda gerçekleşti. Gündem öncesi İdlib'de rejim güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekleştirilen hain saldırıyı kınayan Başkan Alemdar, "Milli birliğimiz ve mukaddesatımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Ülkemiz terör unsurlarına bugüne kadar nasıl müsaade etmediyse, bundan sonra da asla izin vermeyecektir. Ne yaparlarsa yapsınlar millet olarak teröre geçit vermeyeceğiz" dedi.



Geçtiğimiz hafta Elazığ ve Malatya'da yaşanan depreme de değinen Başkan Alemdar, "Ülkemiz coğrafi konum itibariyle deprem kuşağının içerisinde yer alıyor. Deprem; hayatın bir gerçeği. Daha dikkatli, daha tedbirli olmamız gerekiyor. Biz de o bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda Sakarya Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneğimizle birlikte battaniye kampanyası başlattık. Bu anlamlı kampanyaya vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi bizim millet olarak ne denli sıkı bağlarla bağlı olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Kampanyamız 7 Şubat'a kadar devam ediyor. Tüm hemşehrilerimizi bu kampanyaya destek olmaya bekliyoruz. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzle iletişime geçebilirler" diye konuştu.



Alemdar, olası deprem öncesi atılacak adımlar noktasında acil eylem planı hazırladıklarını ve en kısa sürede çalışmaları tamamlayarak raporu kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. İmar ilgili ilk 4 madde İmar ve Şehircilik Komisyonu'ndan geldiği şekliyle kabul edilirken, imar plan tadilatı ile ilgili 5. madde görüşülmesi için komisyona havale edildi. Hukuk Komisyonu'nca hazırlanan Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün görev ve çalışma esasları yönetmeliği de meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddeleri arasında yer alan Köprübaşı Mahallesi 4060. Sokak'ta açık semt pazarı kurulması teklifi de görüşüldü. Değerlendirmenin ardından yapılan oylamayla; Süleyman Binek Caddesi tarafından başlayan ve Çilek Sokak'ta sona eren 290 metre uzunluğundaki 4060. Sokak üzerinde semt pazarı kurulmasına karar verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA