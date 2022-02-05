Serdivan'a 6 milyon liralık yeni kanalizasyon hattı projesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ), Serdivan ilçesine yapılacak 6 milyon liralık kanalizasyon hattı projesi törenle başlatıldı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde hayata geçirilecek hat için düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, göreve geldikleri günden beri gece gündüz demeden bütün imkanlarıyla sahada olduklarını vurguladı.

Serdivan'da 22 kilometreye tekabül eden 38 bin 639 ton asfaltlama çalışması yaptıklarını aktaran Yüce, "Asfalt serimi ve yol bakım çalışmaları için 16 milyon 311 bin 840 lira yatırım sağladık. Sorumluluğumuz altındaki 103 kilometre yolun yüzde 84'lük kısmındaki çalışmalarımız çok şükür tamamlandı. Bu yolların tamamında sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. Kalan yollardaki işlemleri de çalışma programımız dahilinde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Asfalt çalışmalarının yanı sıra 23 bin 500 metre uzunluğunda 2 milyon 124 bin 935 liralık yeni içme suyu şebeke yatırımını hayata geçirdiklerini bildiren Yüce, ayrıca 18 bin 200 metre uzunluğunda 9 milyon 366 bin 622 lira değerinde yeni yağmur suyu şebeke hattı ve 18 bin 500 metre uzunluğunda 6 milyon 687 bin 360 liralık yeni kanalizasyon şebeke hattı yatırımını da tamamladıkları bilgisini verdi.

Yüce, Kemalpaşa Mahallesi yurtlar ile Hisar Evleri bölgelerinde bulunan yerleşimlerin kanalizasyon sorunlarını çözmek için yeni yatırıma başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"6 milyon liralık yatırımın başlangıcını yaptık. Kemalpaşa gibi birçok mahallemizde de yağmur suyu kanalizasyon ve içme suyu gibi birçok çalışmalarımız sürüyor. Hemen akabinde Kazımpaşa'da çalışma olacak. Orasını da güzel şekilde yenileyeceğiz. Büyükşehir altyapı, üstyapı, üretim ve pazarlama, Sera AŞ ve Fidan AŞ bünyesindeki model üretim çalışmalarıyla her şeyde ve her yerde olmaya devam edecek. Projenin tüm bölge halkına ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Törene, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Mehmet Halim Kuru, basın mensupları ve mahalle sakinleri katıldı.