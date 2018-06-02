Serdar Yıldızgörer: "Yatırım, Üretim ve İhracat Vazgeçilmezdir"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendirerek, "Rakamlar şunu gösteriyor ki, Türkiye'nin ekonomik büyümesinin tek yolu yatırım, üretim ve ihracattır" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Yıldızgörer, yapılan açıklamaya göre Mayıs ayı ihracatının yüzden 12.2 arttığını belirterek, "Bu artışla ihracat 14 milyar dolar oldu. Yılın ilk 5 ayında ihracat yüzde 9,3 artışla 69 milyar dolara çıkarken, son 12 ayda ise bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artışla 161,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamlar ülkemiz adına umut veren rakamlar. Bizler MÜSİAD ailesi olarak biliyoruz ki Türkiye'nin ekonomik büyümesinin tek yolu yatırımdan vazgeçmemek, yapılan yatırımların üretime dönüşmesi ve bu ürünlerin ihraç edilerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak" diye konuştu.

İhracatta ileri teknoloji ürünlerinin önemine değinen Yıldızgörer, "İhracat rakamlarımız sürekli olarak rekor kırıyor. İhracatımız son 12 ayda bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artışla 161,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Fakat bu noktada ileri teknoloji ürün ihracatına yönelmemiz şart. Endüstri 4.0'ın gerekliliklerini yerine getiren, yenilikçi ürünler ile dünya pazarına açılmalıyız. Biz tarıma dayalı yaptığımız ihracatta 10 konteyner ürün ihraç ederken, karşılığında 1 konteyner cep telefonu ithal ettiğimizde bile arada cari açık söz konusu oluyor. Bu anlamda yapılacak olan yatırımlar devletimiz tarafından destekleniyor. Yatırımcılarımız bu teşvik ve destekleri iyi değerlendirmeli" ifadelerini kullandı. - MERSİN