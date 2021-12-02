Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde buluyor - Haberler
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Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde buluyor

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Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde buluyor

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana zirvelerde olan 'Teşkilat', 5 Aralık Pazar akşamı yayınlanacak yirmi beşinci bölümüyle TRT 1'de ekrana gelecek.

Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen 'Teşkilat',gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi, aksiyon sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile adından söz ettirmeye devam edecek.

'Teşkilat'ta bu hafta neler olacak:

Libya'da gerçekleşen patlama Halit ve ekibi zor durumda bırakır. Libya'dan çıkış için yeni bir plana ihtiyaç vardır. Üstelik ekibin Doğu Akdeniz'deki anlaşmayı tamamlaması için kurtarması gereken çok önemli biri vardır. Bunun için Serdar ve Zehra'nın Almanya'da işleri yoluna koyması gerekmektedir.

Serdar'ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye girer. Yıldırım'ın planıyla Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde bulur. İkili Libya'daki problemi çözmek için Ceren'in de içinde bulunduğu yeni bir oyun kurar. Bu oyun tüm ekibin kaderini değiştirmek üzereyken devreye davetsiz bazı misafirler girer.

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