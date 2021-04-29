Serdar Üsküplü kimdir? Serdar Üsküplü kaç yaşında, nereli? Serdar Üsküplü hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Serdar Üsküplü izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Serdar Üsküplü kaç yaşında, nereli? Serdar Üsküplü hayatı ve biyografisi! Serdar Üsküplü kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Serdar Üsküplü hakkında araştırmalar yapılıyor. Serdar Üsküplü kimdir? Serdar Üsküplü kaç yaşında, nereli? Serdar Üsküplü hayatı ve biyografisi!

SERDAR ÜSKÜPLÜ KİMDİR?

1978'de İstanbul'da doğdu. 1995'te Kültür Fen Lisesi'ni bitirdi. 2001 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İngilizce öğretmeni Duygu Yeniay Üsküplü ile evli ve bir çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce ve Boşnakça bilmektedir.

1995'te İşçi Partisi'ne üye oldu. Üniversite yılları boyunca İşçi Partisi'nin gençlik örgütü olan Öncü Gençlik'te görev aldı. Mezun olduktan sonra İşçi Partisi Bakırköy İlçe Başkanlığı ve İl Yönetimi Kurulu Üyeliği yaptı. 2003 – 2009 yılları arasında İstanbul İl Sekreterliği görevinde bulundu.

2006 yılında yapılan 7. ve 2013'te yapılan 9. Genel Kurultay'da Merkez Karar Kurulu üyeliğine seçildi. İşçi Partisi Propaganda Bürosu Başkanlığı görevini yürüttü.

15 Şubat 2015'te Vatan Partisi MKK üyeliğine seçilen Serdar Üsküplü halen Genel Başkan Yardımcısı ve Propaganda Bürosu Başkanı'dır.