Serdar Ünsal, "Paşiyan samimi ise Göy Mescit'te namaz kılmamıza izin versin"

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme çalışmasını gördüklerini belirterek "Türkiye ile ilişkileri normalleştirme, kara ve tren yolu ulaşımını tekrar hayata geçirmeyi istişare etmeye hazırız" demecinde samimi ise Erivanda bulunan Göy Mescid'de namaz kılmamıza izin versin" dedi.

Ünsal, "Paşiyan yaptığı açıklamada samimi değimli bilmiyoruz. Samimi olduğunu anlamamız için ilk önce Erivan'da bulunan Göy mescid'de namaz kılmamıza izin verecek. Biz nasıl Akdamar Adasında onların ibadet etmelerine izin veriyorsak onlarda vermeli. İkincisi Türkiye Cumhuriyetini ve sınırlarını tanıyacak, toprak tazminat ve sözde soykırım yalanlarından vazgeçtiğini açıklayacak. Sözde soykırım yalanının bir emperyalist yalan olduğunu belirtecek. Karabağ'da Hocalı ve Hankendi'nden çekilecek gerçek sahipleri Azerbaycan'a teslim edecekler. Iğdır'ı da içine alan hayali batı Ermenistan hikayesine son verecekler ki sınır kapıları açılsın. Yoksa her fırsatta Azerbaycan'a saldıracaksın, her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapacaksın sözde soykırım yalanlarını ortaya atacaksın, sonrada gelin dost olalım kapılar köprüler açılsın diyeceksin. Biz buna karşıyız. Paşiyan, gerçekten açlıkla mücadele eden Ermeni halkını düşünüyorsa Türkiye ve Azerbaycan'ın uzattığı zeytin dalını tutar ülkesini ekonomik sıkıntıdan kurtarır. Yoksa yurtdışındaki Ermenistan diasporasının maşası olarak Ermeni halkını kuru bir ekmeye muhtaç eder" şeklinde konuştu. - IĞDIR