Serdar Ünsal; "Ermenistan barış sürecini iyi değerlendirmeli"
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Serdar Ünsal; "Ermenistan barış sürecini iyi değerlendirmeli"

12.10.2020 09:17 | Son Güncelleme: 12.10.2020 09:21
Serdar Ünsal;

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan ateşkesi değerlendirerek, Ermenistan bu ateşkes fırsatını değerlendirmeli Dağlık Karabağ'dan çıkmalı" dedi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan ateşkesi değerlendirerek, Ermenistan bu ateşkes fırsatını değerlendirmeli Dağlık Karabağ'dan çıkmalı" dedi.

Ünsal,"30 Yıldır Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'a Azerbaycan ordusu gereken dersi vermiştir. İşgal altındaki toprakların büyük bir kısmı kurtarılmış Azerbaycan topraklarına katılmıştır.Ermeni ordusu çok sayıda kayıp vermiştir. Bir ay öncesine kadar Karabağ da gövde gösterisi yapan Paşiyan, çareyi ateşkes çağrısı yaprak Rusya'yı devreye sokmakta bulmuştur.Her zaman barıştan yana olan Azerbaycan şartlarını ileri sürerek ateşkes için masaya oturmuş herşeyin sulh yolu ile çözülmesi teklifini yapmıştır.Şu anda ateşkes ilan edilmiştir.Ermenistan devlet başkanı Paşiyan,daha çok vatandaşının,askerlerin ölmesini istemiyorsa ateşkese uyar,işgal ettiği topraklardan çekilir.Bölgede istikrarın sağlanmasına katkı sunar. Aksi takdirde güçlü Azerbaycan ordusu Ermenileri Dağlık Karabağ dan çıkaracaktır.Bu konuda da kararlıdır."şeklinde konuştu.

Ermenilerin ateşkes kararına uyacaklarını sanmadığını belirten Serdar Ünsal, "Defalarca ateşkes ilan edilmiş bozan taraf Ermenistan olmuştur.Çünkü genlerinde kalleşlik vardır.Şimdide ateşkesi sağlayıp yine kalleşce saldırıları sürecektir. Azerbaycan ordusu bu konuda tedbirli olmalıdır. Ermenilere asla güvenilmez.Dağlık Karabağın işgalinden,savaştan nemalanan Ermeni diasporası ve siyasiler istikrarın sağlanmasına en büyük engeldir."dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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