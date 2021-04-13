Serdar Ünsal, "Dağlık Karabağ'da 'İskender-M' füze kullanan Ermenistan yargılanmalı"
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Serdar Ünsal, "Dağlık Karabağ'da 'İskender-M' füze kullanan Ermenistan yargılanmalı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Serdar Ünsal, 'Dağlık Karabağ'da 'İskender-M' füze kullanan Ermenistan yargılanmalı'

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Dağlık Karabağ'da 'İskender-M' balistik füzesi kullanan Ermenistan uluslararası mahkemede yargılanmalı" dedi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Dağlık Karabağ'da 'İskender-M' balistik füzesi kullanan Ermenistan uluslararası mahkemede yargılanmalı" dedi.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ savaşında Rus yapımı "İskender M" balistik füzelerini sivil vatandaşlara yönelik kullanmasının suç olduğunu belirten Serdar Ünsal, "kullanılan füze Ermenistan'ın savaş suçu işlediğinin en önemli kanıtıdır. Savaş suçu işlemiştir. Bu nedenle Uluslararası mahkemede yargılanıp hesap vermelidir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Şuşa şehrinde Rus üretimi "9K720 İskender-M" tipi kısa menzilli balistik füzeyi kullandığının ispatlandığını belirterek füzeleri basın mensuplarına göstererek Ermenistan'ın ve bu füzeleri verenlerin hesap vermesi gerektiğini söylemiştir. Şimdi Ermenistan ve Rusya kullanılması yasak olan bu füzelerin hesabını Uluslararası mahkemelerde vermelidir" dedi.

"Ermenistan'ın Savaş Suçu İşlemiştir"

Füzenin Ermenistan'ın savaş suçunun ispatı olduğunu belirten Serdar Ünsal, "Uluslararası mahkemeler bu ölümcül silahın Ermenistan'ın eline nasıl geçtiğini ve kimlerin verdiğini araştırmalı ortaya çıkarmalı suçluları yargılanmalıdır. Bu füzeler Ermenilerin gerçek yüzünü ortaya koymuştur. Ermeniler bu füzelerle vahşi acımasız bir katil olduklarını bir kere daha ispatlamışlar" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Serdar Ünsal, 'Dağlık Karabağ'da 'İskender-M' füze kullanan Ermenistan yargılanmalı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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