Serdar Tatlı kimdir? Serdar tatlı nereli, kaç yaşında? Serdar Tatlı mesleği Serdar Tatlı, eski futbol hakemi olarak tanınıyor. Türkiye Süper Lig'inde 9 sezon boyunca 119 maç yöneten Tatlı, İbrahim Tatlıses'in amcasının oğludur. Şanlıurfa'da doğan Serdar Tatlı, son olarak 2006 sezonunda sahalarda bulundu. Serdar Tatlı hayatı, kariyeri haberimizde.

Eski hakem Serdar Tatlı, eğitimini Şanlıurfa'da tamamladı. Baba mesleği olan hakemliğe adım attı. 1996-97 sezonunda Türkiye 1. ligi futbol maçlarını yönetmeye başladı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı olacağı söylenen Serdar Tatlı aslen nereli? İşte, ayrıntılar...

SERDAR TATLI KİMDİR?

Tatlı, 24 Ocak 1966 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya geldi, aslen de Urfalıdır. Eski Türk futbol hakemi Tatlı, Türkiye Süper Lig'inde 9 sezon boyunca 119 maç yönetmiştir. Kendisi aynı zamanda İbrahim Tatlıses'in amcasının oğludur.

Eski hakem Serdar Tatlı, 1966 yılında Urfa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı. 1988'de babasından hakemlik bayrağını devralarak göreve başladı. 1991'de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1996-97 sezonunda Türkiye 1. ligi futbol maçlarını yönetmeye başladı. Adil ve tarafsız olarak yönettiği maçlarla kendini kabul ettirdi. Tatlı evli 1'i erkek 2 çocuk babasıdır.