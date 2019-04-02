Serdar Soydan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Mersin Mezitli belediye başkan adayı olan Serdar Soydan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Mersin Mezitli ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Serdar Soydan isimli MHP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde MHP Mersin Mezitli adayı Serdar Soydan kimdir? MHP Mersin Mezitli adayı Serdar Soydan yüzde kaç oy aldı?

Serdar Soydan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Mersin Mezitli belediye başkan adayı olarak gösterilen Serdar Soydan Mezitli ilçesinde % 36,57 oranında oy almıştır. Mezitli ilçesinde % 36,57 oranında oy olan Serdar Soydan adlı MHP adayı toplamda 40.353 adet oy sayısına ulaştı.

Serdar Soydan Kimdir?

1980 yılında Mersin'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladıktan sonra 2003 yılında Selçuk Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı fakültede Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler alanında yaptı. Yönetim ve Organizasyon üzerine doktora eğitimini sürdürüyor.

Mersin Mezitli ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.