Serdar Sarıdağ kimdir? Serdar Sarıdağ kaç yaşında, nereli? Serdar Sarıdağ hayatı ve biyografisi! Serdar Sarıdağ hangi takımlı?
Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Serdar Sarıdağ izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Serdar Sarıdağ kaç yaşında, nereli? Serdar Sarıdağ hayatı ve biyografisi! Serdar Sarıdağ kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Serdar Sarıdağ hakkında araştırmalar yapılıyor. Serdar Sarıdağ kimdir? Serdar Sarıdağ kaç yaşında, nereli? Serdar Sarıdağ hayatı ve biyografisi!
SERDAR SARIDAĞ KİMDİR?
6 Şubat 1977 tarihinde Muş – Varto'da dünyaya gelen Serdar Sarıdağ, Milliyet Gazetesinde spor yazarı olarak yer görev yaptı.
Serdar Sarıdağ, aynı zamanda A Spor kanalında spor yorumcusu olarak çalışmaktadır. Başarılı yorumcunun Islak İmza isimli bir kitabı vardır..
Serdar Sarıdağ, Beşiktaş taraftarıdır. Beşiktaş muhabiri olarak görev yapan Serdar Sarıdağ, 173 m boyunda ve 81 kilo ağırlığındadır.