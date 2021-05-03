Serdar, Sadık ve Altay'dan maç öncesinde destek
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Serdar, Sadık ve Altay'dan maç öncesinde destek

Serdar, Sadık ve Altay'dan maç öncesinde destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar ve Altay Bayındır, ısınma esnasında takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar ve Altay Bayındır, ısınma esnasında takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe'de BB Erzurumspor maçı öncesinde sakatlıkları sebebiyle kadroda bulunmayan Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar ve Altay Bayındır, ısınmada sırasında takım arkadaşlarına saha kenarından destek verdi. Yedek kulübesinde oturan 3 futbolcu, takım arkadaşlarının ısınması boyunca burada yer alarak zaman zaman arkadaşlarıyla sohbet etti. 3 isim de karşılaşmanın başlamasına yakın, tribüne çıkarak yerlerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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