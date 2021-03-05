Serdar Saatçı: İlk hedefim gururla Beşiktaş formasını giymek
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Serdar Saatçı: İlk hedefim gururla Beşiktaş formasını giymek

05.03.2021 10:40 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:44
Serdar Saatçı: İlk hedefim gururla Beşiktaş formasını giymek

"Milli takım kampı güzel geçti""Hocalarımızın takdiri, uygun görüyorlarsa çağırıyorlar""Herkesin hayalinde Avrupa'da oynamak var""İlk günden beri Sergen hocam arkamda duruyor"İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - Türkiye U19 Milli Takımı ve Beşiktaş'ın defans oyuncusu Serdar...

"Milli takım kampı güzel geçti"

"Hocalarımızın takdiri, uygun görüyorlarsa çağırıyorlar"

"Herkesin hayalinde Avrupa'da oynamak var""İlk günden beri Sergen hocam arkamda duruyor"

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Türkiye U19 Milli Takımı ve Beşiktaş'ın defans oyuncusu Serdar Saatçı, "Beşiktaş'ta ilerlemek istiyorum. İlk hedefim gururla Beşiktaş formasını giymek" dedi.Serdar Saatçı, U19 Milli Takımı'nın Riva'da yaptığı kampta Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu, hedeflerini anlattı."MİLLİ TAKIM KAMPI GÜZEL GEÇTİ"18 yaşındaki defans oyuncusu, kampın güzel geçtiğini belirterek, "Hocalarımız bizi izliyorlar, takip ediyorlar. Tolunay Kafkas hocamız Ümit Milli Takım'da başımızda olduğu için o da izlemeye geliyor. Güzel bir süreç, iyi hazırlanıyoruz. Hocalarımızın takdiri, bizi uygun görüyorlarsa, yukarılarda görmek istiyorlarsa çağırıyorlar" şeklinde konuştu."İLK GÜNDEN BERİ SERGEN HOCAM ARKAMDA DURUYOR"Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kendisiyle yakından ilgilendiğini aktaran Saatçı, "İlk günden beri Sergen hocam üzerimde çok duruyor. Genç bir oyuncu olduğum için bana yardımcı oluyor. Beşiktaş'ta oynuyorum, hedefim Beşiktaş'ın ilk 11 oyuncusu olmak. Adım adım hedefe ilerleyeceğimi düşünüyorum" dedi."İLK HEDEFİM GURURLA BEŞİKTAŞ FORMASINI GİYMEK"

Hedefinin Beşiktaş'ta ilk 11'de oynamak olduğunu vurgulayan Serdar Saatçı, "Herkesin bir Avrupa hedefi var. Beşiktaş'ta ilerlemek istiyorum. İlk hedefim, gururla büyük Beşiktaş amblemini taşıyan ilk 11 formasını giymek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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