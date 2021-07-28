Serdar Plastik Canias 4.0 Teknojilerini tercih etti
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Serdar Plastik Canias 4.0 Teknojilerini tercih etti

Serdar Plastik Canias 4.0 Teknojilerini tercih etti
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Türk Teknoloji firması Industrial Application Software (IAS) ve Serdar Plastik'in gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, Serdar Plastik, dijital dönüşüm sürecinde rehber olarak IAS'yi tercih etti.

Türk Teknoloji firması Industrial Application Software (IAS) ve Serdar Plastik'in gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, Serdar Plastik, dijital dönüşüm sürecinde rehber olarak IAS'yi tercih etti.

IAS'den yapılan açıklamaya göre, başta kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP olmak üzere otomasyon, IoT, big data, bulut, iş zekası ve e-Devlet entegrasyonları gibi pek çok çözümü bütünleşik olarak, entegre bir yapı ile hizmete sunan IAS, firmaların dijital dönüş yolculuklarına rehberlik etmeye devam ediyor.

30 yılı aşkın tecrübesiyle dünya çapında 1000'den fazla müşteri, 30 binden fazla kullanıcı ve 50'den fazla iş ortağıyla 31 ülkede 16 dilde hizmet veren IAS, sektörünün büyük firmalarından biri olan, beyaz eşya, otomotiv ve termoteknik grubu başta olmak üzere, uzay ve havacılık sanayinin de içinde olduğu 13 ayrı sektörde, dünya çapında 65'den fazla ülkede, 200'den fazla müşterisine, yüksek teknoloji komponentlerin tasarım ve üretimini yapan Serdar Plastik ile anlaştı. Serdar Plastik A.Ş., iş süreçlerini Canias 4.0 Teknolojileri ile yönetmeye karar verdi.

IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber ve Serdar Plastik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı M.Serdar Tütek'in de katılımı ile sözleşme toplantısı düzenlendi.

Serdar Plastik A.Ş. AR-GE merkezinde bir araya gelen taraflar iş birliklerinin ilk adımını imzaladıkları sözleşme ile attı.

"Rekabet gücümüzü daha ileri aşamalara getirmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasına yer verilen Serdar Plastik Yönetim Kurulu Başkanı M.Serdar Tütek, şunları kaydetti:

"IAS ile birlikteliğimizde şirketimizin önümüzde ki minimum 10 yılını organize ederek, dünya pazarındaki rakiplerimizle var olan rekabet gücümüzü daha ileri aşamalara getirmeyi hedefliyoruz. Firmamız, IAS ile birlikteliğinde bugünün değil yarının sanayisini de daha verimli ve daha ekonomik hale getirmek için ortak çalışmalar yürütecektir. Yaratacağımız ortak sinerji ile başarılı çalışmalara imza atacağımıza ve Türk Sanayisinde birçok firmaya öncülük edeceğimize yürekten inanıyoruz. Şu an en yoğun şekilde üzerine çalıştığımız konu, sahadan topladığımız dataları daha anlamlı halde içeri almak ve daha iyi yorumlayarak, iş süreçlerimizi verimli hale getirebilmek. Burada IAS'nin çok güçlü yerleri olduğunu gördük. Bunları Serdar Plastik içerisinde uygulayacağız."

"Hizmet ve ürünlerimizle önemli katkı sağlayacağımıza inanıyorum"

IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber ise şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek için yaptıkları yatırımlarda bizim yazılımlarımızı ve IoT çözümlerimizi rehber olarak seçtikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Uzun bir beraberlik olacak ve burada bahsettiğimiz sadece data çözümü değil. Komple bir çözümden, Endüstri 4.0'dan bahsediyoruz. Plastik komponent sektörünün lider kuruluşlarından biri olan Serdar Plastik A.Ş.'nin çok uzun yıllardır devam ettirdikleri dijitalleşme çalışmalarına IAS teknolojileriyle sunacağımız hizmet ve ürünlerimizle önemli katkı sağlayacağımıza inanıyorum."

Karabiber, yazılım çözümleri ile Türkiye'yi tüm dünyada da temsil eden IAS'nin yalnızca ERP yazılımı üreten bir firma olmadığına, Endüstri 4.0'ın getirdiği gereklilikleri karşılayacak yazılım ve donanım ürünleri üreten bir teknoloji firması olduğuna vurgu yaparak, "caniasERP'nin yanı sıra birbirleriyle entegre çalışan IOT, bulut, big data gibi çözümler sunuyoruz. Yapay zeka üzerine çalışıyoruz. Kendi veri tabanımız IASDB ve kendi yazılım geliştirme platformumuz TROIA var. Müşterilerimize Endüstri 4.0 yolculuklarında tam entegre çalışan bütünsel çözümler sunuyoruz." yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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