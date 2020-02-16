Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
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Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 14 Şubat Sevgililer Günü özel konserini Ankara'da Ataköşk otelde verdi. Biletleri saatler içinde tükenen sanatçı dakikalarca en sevilen şarkılarını seslendirdi ve sevenlerine unutulmaz bir sevgililer günü yaşattı

16.02.2020 21:41 | Son Güncelleme: 16.02.2020 21:41
Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!

'Bekar olmak akıl işi değil!'

Hem Sevgililer Gününü hem de yaş gününü sahnede kutlayan ve geçtiğimiz yaz aylarında eşi 'la evliliklerini sonlandıran : "Kalbim boş değil, görüştüğüm biri var, çok heyecanlıyım, her şey kısmet" dedi.

Organizatör ve menajer Servet Şan ile beraber kestikleri özel pastada "Bekarlık sultanlık mıdır?" yazması üzerine Ortaç'ın cevabı "Bekarlık sultanlık değildir, bekar olmak akıl işi değil!" diyerek yeni bir aşka yelken açtığını bir kez daha itiraf etti.

Kaynak: Snob Magazin

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