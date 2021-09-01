Serdar Ortaç'tan kötü haber, konserleri iptal oldu
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Serdar Ortaç'tan kötü haber, konserleri iptal oldu

Serdar Ortaç'tan kötü haber, konserleri iptal oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bodrum Belediyesi Kale Konserlerinde sahneye çıkmaya hazırlanan Serdar Ortaç'ın konseri, korona virüse (Covid-19) yakalanması nedeniyle iptal oldu.

Bodrum Belediyesi Kale Konserlerinde sahneye çıkmaya hazırlanan Serdar Ortaç'ın konseri, korona virüse (Covid-19) yakalanması nedeniyle iptal oldu. Ortaç'ın yerine, güçlü sesiyle gündeme gelen sanatçı Rana'nın sahne alacağı öğrenildi.

Bodrum Belediyesi Kale Konserleri kapsamında sahneye çıkacak olan Serdar Ortaç ve orkestrasında bulunan müzisyenlerin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine sanatçının konseri iptal edildi. Konsere 1 gün kala korona virüse yakalandığı öğrenilen Serdar Ortaç'ın yerine, güçlü sesiyle adından söz ettirmeye başlayan başarılı şarkıcı Rana'nın sahne alacağı öğrenildi.

Bodrum Belediyesinin sosyal medya hesaplarından, "2 Eylül Bodrum Kalesi Konserlerinde sahne alacak Serdar Ortaç ve orkestrasının yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 2 Eylül ücretsiz halk konserimizde son günlerin popüler sanatçısı Rana sahne alacaktır" açıklamasında bulunuldu.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun yaptığı açıklamada, "Bodrumda yangın ve pandemi süreci sonrası merkez çarşıyı canlandırmak ve turizme katkı vermek için yaptığımız konserler devam ediyor. Serdar Ortaç'ı sevenleriyle buluşturamadığımız için üzgünüz ama Serdar Bey ilerleyen zamanda sahne alacaktır. Sanatçılarımız bizim konserlerimize gönüllülük ilkesiyle çıkıyor ve biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Konserlerimize ilgi çok yüksek olması sevindiriyor ama lütfen pandemi sürecine dikkat edip aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan Ortaç, "Ciğerlerime kadar inmişti" diyerek aşının önemini vurguladı ve sağlık durumunu bildirdi.,

(Eren Ayhan/İHA)

Serdar Ortaç'tan kötü haber, konserleri iptal oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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