Serdar Ortaç'tan Eşiyle İlgili Samimi İtiraf: Param Bitti, Kaldığına Göre Beni Seviyor!
Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan ile "Yakışıklı değilim, param da bitti. Yanımda kaldığına göre beni seviyor." dedi.
Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan ile evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
SAMİMİ İTİRAFLARDA BULUNDU
Haziran 2014'te kendisinden 22 yaş küçük Chloe Loughnan ile nikah masasına oturan Serdar Ortaç, evliliği hakkında samimi itiraflarda bulundu.
ALDATILMA HABERLERİNE SON NOKTAYI KOYDU
Chloe Loughnan, Instagram'a yüklediği fotoğraflar ile magazin gündeminden düşmüyor. Arap şeyhinin oğlu ile eşi tarafından aldatıldığı yönünde haberlere Serdar Ortaç son noktayı koymuştu.
APTAL DEĞİLİM, EŞİM İSTERSE BİRÇOK ADAM BULUR
Ortaç, marka danışmanı Selim Akar'a konuştu: "Aptal değilim. Eşim isterse birçok adam bulur. Yakışıklı değilim, param da bitti. Yanımda kaldığına göre beni seviyor."
YORUMLAR (20)
-
Sizlerde de para bitiyorsa asgari ucretli ne halt YESINCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Ah serdar ah. Tarkan gibi sana hayran bir Türk kızıyla evlenseydin bir kız, bir oğlun olurdu. yol yakından bırak bu kızıCevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
-
Bu kadın seni boynuzlar Serdar.!!Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
-
Bende serdar ortaci akilli bilirdim :)Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
-
Senin bu abuk subuk saçma açıklamaların anlamak mümkün değil adam olsaydın kendini bu durumlara düşürmezdinCevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır