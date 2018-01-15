Serdar Ortaç'tan Ebru Gündeş hakkında şok açıklama

"Barışmak için sahnesine giderim"

"Ebru abla beni affet derdim"

BURSA - Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da Selfy Whitefest Gençlik Festivali kapsamında sahne alan Serdar Ortaç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yaptığı açıklamada Ebru Gündeş ile barışmak için son çare olarak sahnesine gideceğini belirtti.

Beyaz cennet olarak bilinen Uludağ'da Selfy Whitefest Gençlik Festivali kapsamında sahne alan Serdar Ortaç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. "Gıybet" şarkısı ile sahneye çıkan Ortaç'a 2 kadın dansçı da eşlik etti. Ortaç, dansçılarıyla yaptığı dans şovlarıyla beğeni toplarken hayranları tarafından büyük ilgi gördü. İki saati aşkın programı süresinde dinleyicilerine "Geçmişten bu güne kadar yazdığım bütün şarkıları size okuyacağım" diyerek konsere devam etti. Ebru Gündeş ile aralarında olan küslük ile ilgili açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç barışmak için sahnesine giderim" dedi.

Ayrıca sahnede şarkı söyleyen Ortaç dinleyicilerine espiri yaparak eğlendirdi.

"Ebru ile barışmak için sahnesine giderim"

Ebru Gündeş ile aralarında olan küslük için açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç," Ben restorana gittim yemek yemeye ertesi gün Ebru gelmiş, bir gün sonra gitsem aynı anda orada olacaktık. Ona hemen orada Ebru Abla beni affet derdim. Bu işin şakası tabi onu görmek yeterli. Şuan herhangi bir şey yok ama sahnesine giderim en azından. Gözünün içerisine bakarım kızmaz zaten, sever o beni abarttılar. Biz arkadaşız Ebruyla dostluğum bitmez artık" dedi.

Ayrıca Ortaç,"sanat müziği albümü yaparsam annemin yazdığı bir çok eser var onları okurum"dedi.