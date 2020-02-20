Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor

20.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:41

Önümüzdeki günlerde Milano'da bir defileye çıkacağını söyleyen Chloe Loughnan, "Yaklaşık 1 ay Avrupa'da olacağım. Avrupa'nın çeşitli büyük şehirlerinde defileler olacak. Sonrasında yine Türkiye'ye döneceğim" açıklamasında bulundu.

Özel hayatı ile ilgili soruları da yanıtsız bırakan güzel model, akşam saatlerine doğru arkadaşları ile buluştu.