Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
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Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor

Popçu Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra özel hayatı ile adından sıkça söz ettiren güzel model Chloe Loughnan, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de görüntülendi

20.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:41
Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor

Önümüzdeki günlerde 'da bir defileye çıkacağını söyleyen , "Yaklaşık 1 ay 'da olacağım. Avrupa'nın çeşitli büyük şehirlerinde defileler olacak. Sonrasında yine Türkiye'ye döneceğim" açıklamasında bulundu.

Özel hayatı ile ilgili soruları da yanıtsız bırakan güzel model, akşam saatlerine doğru arkadaşları ile buluştu.



Kaynak: Snob Magazin

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