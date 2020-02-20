Serdar Ortaç sevgilisiyle görüntülendi
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Serdar Ortaç sevgilisiyle görüntülendi

Kısa süre önce birlikteliklerini duyuran Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı

20.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:41
Serdar Ortaç sevgilisiyle görüntülendi

Gün ortasında özel araçları ile alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda turlayan taze aşıklar birlikte alışverişin keyfini çıkardılar. Sevgilisinin yakasını düzeltirken bir anda flaşların patlaması ile şaşıran Seçil sevgilisinden uzaklaşırken Ortaç ise "Gel canım ne olacak, çeksinler" diyerek karşılık verdi.

Daha sonra sevgilisi Gür'ün koluna giren alışveriş merkezini bu şekilde turlarken, hayranlarının fotoğraf isteklerini de kırmadı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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