Serdar Ortaç sevgilisiyle görüntülendi

20.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:41

Gün ortasında özel araçları ile alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda turlayan taze aşıklar birlikte alışverişin keyfini çıkardılar. Sevgilisinin yakasını düzeltirken bir anda flaşların patlaması ile şaşıran Seçil Gür sevgilisinden uzaklaşırken Ortaç ise "Gel canım ne olacak, çeksinler" diyerek karşılık verdi.

Daha sonra sevgilisi Gür'ün koluna giren Serdar Ortaç alışveriş merkezini bu şekilde turlarken, hayranlarının fotoğraf isteklerini de kırmadı.& ;



