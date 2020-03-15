Serdar Ortaç sahnede evlilik yoklaması yaptı Başarılı sanatçı Serdar Ortaç Etiler Sahne İstanbul'da hayranları ile buluştu

'Ben ölünce kim yazacak böyle şarkılar?'

"Ben adam olmam" şarkısı ile performansının startını veren pop müziğin beste fabrikatörü Serdar Ortaç, "Geriye dönüp baktığımda öyle güzel şarkılar, öyle güzel eserler yaptığımı görüyorum ki; bazen ben bile kendime 'Ben ölünce kim yazacak böyle şarkılar?' diye soruyorum" sözleri ile ilginç birde açıklamaya imza attı.



