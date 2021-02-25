Serdar Ortaç: Oyunculuğa devam

Dinlenmek için Yeniköy'de mola veren ikili, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde bir dizide konuk oyuncu olarak rol alan Serdar Ortaç, "Oyunculuk benim için farklı bir deneyim oldu" dedi.

Ünlü popçu, müziği bırakıp oyunculuk yapacağı haberlerine de yanıt verdi: "Müziği hayatta bırakmam ama oyunculuk yapacağım. Teklifler var, uygun gördüğüm bir projede rol alacağım."

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde Menajerimi Ara dizisinde rol almıştı. Ortaç'ın performansı sosyal medyada çok konuşulmuştu...

Kaynak: Hürriyet