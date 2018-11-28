Astım Hastası Serdar Ortaç, Oksijen Üretme Makinesine Bağlanarak Şarkı Söyledi
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, astım hastalığı nedeniyle oksijen üretme makinesi kullanmaya başladı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda oksijen makinesine bağlı şekilde şarkı söyledi.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç stüdyosunda yeni projesi için tam gaz çalışmalara devam ediyor. Serdar Ortaç'ın sosyal medyada paylaştığı son videosunda oksijen üretme makinesine bağlanması ise hayranlarını korkuttu. Ortaç, paylaştığı videoda ara ara oksijen makinesinden nefes alarak şarkı söyledi.
OKSİJEN MAKİNESİNE BAĞLANDI
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, astım hastalığı nedeniyle oksijen üretme makinesine bağlanmaya başladı. Sosyal medya hesabından şarkı söylediği bir video paylaşan Ortaç, yeni şarkısını ara ara makineden nefes alarak okudu.
HAYRANLARINI KORKUTTU
Serdar Ortaç bir yandan astım hastalığıyla uğraşırken diğer yandan ise bestesini yapmaya çalıştı. Şarkıcının bu görüntüsü ise hayranlarını korkuttu.
YORUMLAR (6)
-
ahmet kayanın hakkı senle ebrudan çıkacakCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
-
hanımına yazık bu genç yaşta dul kalacak.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
ben hayranı değilim olmaya niyetimde yok ne ekersen onu biçersin boş hayatın faturası buCevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır
-
yoo hiçte korkmadık . hızlı yaşa genç öl cesedin yakışıklı olsun . gibi düşünene . düşüncen yanlış denmediği gibi bu görüntüde normal .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
su catal bicak deyarli ahmet kaya ya firlatan ortacmi obur dunyada hesab erecekCevap Yaz 3 12 Yayından Kaldır