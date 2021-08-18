Serdar Ortaç, Kuruçeşme'yi salladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serdar Ortaç, Kuruçeşme'yi salladı

Serdar Ortaç, Kuruçeşme'yi salladı
Hürriyet - Haberler | Magazin

'Gençliğimde çok sevdiğim Kuruçeşme konserlerine yeniden kavuştuğum için çok mutluyum. Hep beraber burada şarkılar söylerdik diğer yakadan duyulurdu.

'Gençliğimde çok sevdiğim Kuruçeşme konserlerine yeniden kavuştuğum için çok mutluyum. Hep beraber burada şarkılar söylerdik diğer yakadan duyulurdu. Şimdi de aynı şey olacak' diye konsere başlayan Ortaç, söylediği şarkılarla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

ANNEYE ÖVGÜ!

Geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç'a Kuruçeşme'yi dolduran binlerce müziksever danslarıyla eşlik etti.

Serdar Ortaç'ı dinlemeye gelenler arasında annesi Nesrin Ortaç da vardı. Sahneden annesine seslenen Ortaç 'Seni görünce güneşi görmüş gibi oluyorum. Seni çok seviyorum' diyerek annesine övgü yağdırdı.

Toplamda 30 şarkı seslendiren Ortaç, söylediği şarkılarla ve performansı ile dinleyicilerden büyük alkış topladı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin ikincisini Eylül'de vereceğini söyleyen Serdar Ortaç, bilet gelirlerinin bir kısmını AFAD'a bağışladığını açıkladı.

Kaynak: Hürriyet

Eski eşi Chloe Loughnan'a binlerce lira nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor
Eski eşi Chloe Loughnan'a binlerce lira nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Işın Karaca Bülent Ersoy Şahan Gökbakar
Spor Muslera Mesut Özil Abdullah Avcı Fırat Aydınus Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serdar Ortaç, Kuruçeşme'yi salladı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 10:42:00. #1.15#

title