Serdar Ortaç "Kürtajın Yapılmasını Ben İstemedim"

Kürtaj açıklamalarıyla gündeme gelen Ortaç," Allah nasip etmedi, olacaktı dedim ama olmadı. Kısmet değilmiş dedim. Kürtajın yapılmasını ben istemedim" diye konuştu. Baba olmak için çok geç kaldım diyen Ortaç'a evlat edinmeyi düşünüyor musunuz? sorusuna," Nasip kısmet" diyerek cevapladı. Çocuk özlemini yeğenlerimle gidermeye çalışıyorum diyen Ortaç," Çocuklarla hep ilgileniyorum, ama kendi çocuğum olmadı. Nasip değilmiş" dedi.

Borçlarından tamamen ödediğini bir kez daha yenileyen Serdar Ortaç," Son üç aydır hiç oturmadık, gelen bütün gelirler borçlara gitti. Zaten ne alabilirim ki, ne alacağım para gelse. Bu raddeden sonra üzerime başıma ne alacağım, olmayan hiçbir şeyim yok. Bu saatten sonra çalışan arkadaşlarım mutlu olsun, ekip. Ben hayatta her şeyi gördüm, birazda onlar görsün" dedi. Kumar oynamayı tamamen bıraktık diyen Ortaç," Artık zevkimde yok zaten. Para kazanma uğraşımda yok. Millet mutlu olsun, isteğim o" dedi.

Aşk hayatıyla alakalı konuşan Serdar Ortaç," Kısmet, gelip bulabilir beni. Aşka küskün değilim. Şu aralar sadece sağlık. Sağlık gidince hiçbir şeyin önemi kalmaz. Eskiden çok önemliydi mesela şu ayakkabıyı alayım, gidince sağlık o ayakkabıyı giyecek ayak kalmaz" dedi. Sağlık durumum iyi ama kardeşim kötü diyen şarkıcı," İnşallah düzelecek, yanına gidemedim dönünce İstanbul'a gideceğim" şeklinde konuştu.

Serdar Ortaç kimdir?

16 Şubat 1970 doğumlu sanatçı Serdar Ortaç İstanbul'da doğmuştur. İlk öğrenimini Kocamustafapaşa'da ve orta öğrenimini Suadiye Lisesi'nde bitirmiş ardından Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi Torna ve Tesviye bölümünde Lise'yi okumuştur. Yüksek öğrenimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde başladı fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrılmıştır. 1994 yılında Aşk İçin isimli albümde seslendirdiği Karabiberim isimli şarkı ile çıkış yakalamıştır. Ray, Yaz Yağmuru, Gecelerin Adamı, Aşk İçin, Bana Göre Aşk, Nefes, Kara Kedi, Gıybet, Bilsem ki, Beni Unut Çakra, Mesafe, Çek Elini Kalbimden, Gıybet ve Cımbız isimli albümleri ile müzik kariyerini sürdürmüştür.

2014 yılında İrlanda'lı Chloe Loughnanile evlenmiştir. Ancak evliliği 2019 yılında son bulmuştur.