Serdar Ortaç korona mı oldu, koronavirüse mi yakalandı? Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nasıl? Serdar Ortaç hastalandı mı?

Son dakika gelen haberlere göre Serdar Ortaç'ın koronavirüs testi pozitif çıktığı öğrenildi. Serdar Ortaç, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evde tedaviye alındı. Şarkıcı aşı yaptırması nedeniyle hastalığı hafif atlatıyor. Peki, Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nasıl? Serdar Ortaç hastalandı mı? İşte tüm detaylar...

Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nasıl son dakika gündem haberleri arasında merak ediliyor. Peki, Serdar Ortaç koronavirüse mi yakalandı, korona mı oldu? Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nasıl? Serdar Ortaç hastalandı mı? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SERDAR ORTAÇ KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'dan üzen haber geldi. Ortaç, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evde tedaviye alındı. Şarkıcı aşı yaptırması nedeniyle hastalığı hafif atlatıyor.

Yoğun konser temposu nedeniyle şehirden şehre koşturan şarkıcı Serdar Ortaç'tan üzen haber geldi. Ortaç'ın yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Korona virüse karşı geçtiğimiz aylarda aşı olan Serdar Ortaç'ın genel sağlık durumu iyi. Ünlü şarkıcı evinde karantinaya girdi, tedavisine de hızlı şekilde başlandı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz hafta konserleri kapsamında Hatay'ın Arsuz ve Antakya ilçesinde sahne aldı. Ortaç'ın hayranlarını özlediği görülürken, son gelen haber hayranlarında büyük üzüntüye neden oldu.