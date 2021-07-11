Serdar Ortaç: Kazandıkça borçlarımı ödüyorum
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Serdar Ortaç: Kazandıkça borçlarımı ödüyorum

Serdar Ortaç: Kazandıkça borçlarımı ödüyorum
Hürriyet - Haberler | Magazin

Pop müzik şarkıcısı Serdar Ortaç, pandemi sonrası normalleşme döneminde İzmir'deki bir mekanda sahneye çıktı.

Pop müzik şarkıcısı Serdar Ortaç, pandemi sonrası normalleşme döneminde İzmir'deki bir mekanda sahneye çıktı. Sevenlerine müzik şöleni sunan Ortaç, konseri öncesinde ise DHA'ya hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Pandemi sürecini beste açısından verimli geçirdiğini söyleyen Serdar Ortaç, "Bu dönemde birçok şarkı yaptım, yakında çıkartacağım onları da. Bu yaz çıkartmadım çünkü bu yaz tribute (saygı) albümüm çıkıyor. İrem Derici, Gülşen ve Murat Boz gibi isimler birer şarkımı okuyor. Eski Serdar hitlerini okuyacaklar. Mesela Murat, 'Ne olur gitme'yi okuyacağım' demiş. Herkes bir şarkı seçti. İrem Derici, 'Yaz günü'nü seçti. 22 şarkımı okuyacak sanatçı arkadaşlar. Bu yaz onlar patlar" dedi.

YAŞAMIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Seçil Gür'le ilişkisi sona eren ve "İlişkim vardı, bitti o. Yürümedi, olmadı. Aşk konuşacak bir şey yok ki" diyen Ortaç, borçlarıyla ilgili olarak da, "Durumları toparladık. Çok borcum var diyordum. Onları bitirdim şükürler olsun. Kazandıkça borçlara yatırıyorum. Çok eskiden kaldı onlar, çok evvelden geldi. Hem kumardan hem nafakadan. Evlilikte düğünüm sadece 1,5 milyon tutmuştu. Varken dağıttım" diye konuştu.

MS hastalığıyla ilgili de konuşan Serdar Ortaç, "O da bitti. Çok acı verdi ama bitti. Bitti dediğim güzelleşti yani. Ağırlığı bitti. Kötü devresi bitti, MS'in" dedi.

Kendisine hep hedef koyduğunu söyleyen Ortaç, planladığı bir projesini de DHA'ya anlatıp şunları söyledi:

"Hedef buluyorum. Şimdi bilmem ne sepeti diye bir şey açacağım. Onu düşünüyorum, plan yapıyorum kafamda. Hedef insanı yaşatır. Varsın ki yapamayalım ama hedef olsun. Görüyorum şimdiki gençlerde hiçbir hedef yok. Hedef, Instagram'a yükleyeceği resim."

Kaynak: Hürriyet

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