Serdar Ortaç'ın yanındaki gizemli sarışın kim?

03.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:41

Hakan Kanburoğlu'nun haberine göre Serdar Ortaç'ın yanındaki kadın; Seçil Gür idi. Erkeklerin katıldığı bekarlığa veda gecesine Ortaç'ın Gür ile katılması dikkat çekti.& ;

Geceye katılanlar, "Serdar'ın yeni aşkı" yorumunu yaparken magazin yazarı Kanburoğlu'nun bir diğer haberine göre ikili önümüzdeki günlerde düet yapacak.





Seçil Gür, 'Benimle Söyle' programında jüri üyeliği yapıyor. Geçen hafta ise Ortaç bu programa konuk olmuştu. İkilinin programda tanıştığı da iddia edilenler arasında.& ;



