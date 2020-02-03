Serdar Ortaç'ın yanındaki gizemli sarışın kim?
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Serdar Ortaç'ın yanındaki gizemli sarışın kim?

Serdar Ortaç, Merve Özbey'in müstakbel eşi Kenan Koçak'ın bekarlığa veda partisine sarışın bir kadın ile katıldı

03.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:41
Serdar Ortaç'ın yanındaki gizemli sarışın kim?

Hakan Kanburoğlu'nun haberine göre 'ın yanındaki kadın; Seçil idi. Erkeklerin katıldığı bekarlığa veda gecesine Ortaç'ın Gür ile katılması dikkat çekti.& ;

Geceye katılanlar, "Serdar'ın yeni aşkı" yorumunu yaparken yazarı Kanburoğlu'nun bir diğer haberine göre ikili önümüzdeki günlerde düet yapacak.

Seçil Gür, 'Benimle Söyle' programında jüri üyeliği yapıyor. Geçen hafta ise Ortaç bu programa konuk olmuştu. İkilinin programda tanıştığı da iddia edilenler arasında.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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