Serdar Ortaç'ın Ölümden Dönen Eşi Chloe Loughnan'dan İlk Paylaşım

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan iş için gittiği Miami'de motosiklet kazası yapmıştı. Tedavisi devam eden ünlü manken bugün ilk kez sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLİYORDU

Kaza sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Loughnan ve Serdar Ortaç'ın sık sık boşanacağı iddia ediliyordu. Kazadan sonra Ortaç'ın eşinin yanına gitmemesi ise dedikoduların çıkmasına neden olmuştu.

UZUN BİR ARADAN SONRA PAYLAŞIM YAPTI

Chloe Loughnan sosyal medya hesabından uzun bir aradan sonra fotoğraf paylaştı.

PARMAĞINDA HALA SARGILAR VAR

Kazanın üstünden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen Loughnan'ın parmağındaki sargılar dikkat çekti. Serdar Ortaç'ın bu süre zarfında hala eşini izyarete gitmemesi ise kafaları karıştırdı. Chloe Loughnan'ın yakın zamanda Türkiye'ye geleceği konuşuluyor.