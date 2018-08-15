Serdar Ortaç'ın Eşi Chloe Loughnan, Organik Meyve ve Sebze İşine Giriyor

Kanal D'nin hafta içi her sabah izleyicisiyle buluşan 4 Kadın Zamanı; Eylül Öztürk, Hande Ataizi, Derya Tuna ve Seda Akgül'ün sunumuyla ekrana geliyor. Birbirinden keyifli sohbetlerin gerçekleştiği programda bugün Serdar Ortaç'ın eşi Chloe'nin yeni iş girişimi konuşuldu.

ORGANİK MEYVE VE SEBZE İŞİNE GİRİYOR

Serdar Ortaç ve Chloe arasındaki kıskançlık krizinin gündeme gelmesinin ardından, Hande Ataizi Chloe'nin yeni iş girişiminden bahsetti. Ataizi, "Chloe, İbiza'dan organik meyve ve sebze getiriyor, Şeyda Coşkun gibi diyet ürünler ve organik kürler yapmak istiyormuş, ticarete atılıyor yani." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"SAHNEDE DANSÇI KIZLARA SARILMAK YASAK"

Antalya'da düzenlenen 22'nci Manavgat Barış Suyu Festivali'nde sahneye çıkan Serdar Ortaç, 45 yaşından sonra evlenerek mutluluğa kavuştuğunu söyleyerek "Eskiden sahnede dansçılara sarılırdım. Ama artık evlendim, sahnede dansçı kızlara sarılmak yasak dedi. Ortaç, annesinin kendisinin esmer biriyle evlenmesini istediğini, ancak eşinin sarışın olduğunu belirterek, Mecburen saçlarını boyatacağız. Yapacak başka bir şey yok" dedi.