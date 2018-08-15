Serdar Ortaç'ın Eşi Chloe Loughnan, Organik Meyve ve Sebze İşine Giriyor
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, İbiza'dan meyve ve sebze getirip organik kür yaparak ticarete atılıyor.
Kanal D'nin hafta içi her sabah izleyicisiyle buluşan 4 Kadın Zamanı; Eylül Öztürk, Hande Ataizi, Derya Tuna ve Seda Akgül'ün sunumuyla ekrana geliyor. Birbirinden keyifli sohbetlerin gerçekleştiği programda bugün Serdar Ortaç'ın eşi Chloe'nin yeni iş girişimi konuşuldu.
ORGANİK MEYVE VE SEBZE İŞİNE GİRİYOR
Serdar Ortaç ve Chloe arasındaki kıskançlık krizinin gündeme gelmesinin ardından, Hande Ataizi Chloe'nin yeni iş girişiminden bahsetti. Ataizi, "Chloe, İbiza'dan organik meyve ve sebze getiriyor, Şeyda Coşkun gibi diyet ürünler ve organik kürler yapmak istiyormuş, ticarete atılıyor yani." şeklinde açıklamalarda bulundu.
"SAHNEDE DANSÇI KIZLARA SARILMAK YASAK"
Antalya'da düzenlenen 22'nci Manavgat Barış Suyu Festivali'nde sahneye çıkan Serdar Ortaç, 45 yaşından sonra evlenerek mutluluğa kavuştuğunu söyleyerek "Eskiden sahnede dansçılara sarılırdım. Ama artık evlendim, sahnede dansçı kızlara sarılmak yasak dedi. Ortaç, annesinin kendisinin esmer biriyle evlenmesini istediğini, ancak eşinin sarışın olduğunu belirterek, Mecburen saçlarını boyatacağız. Yapacak başka bir şey yok" dedi.
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Serdar sen dansçı kızlara sarılma ama eşin arap saçına dönmüş araplar sarılıyor. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ayollllll hemen alak bari urganik meyvelerden fasulle,barbunya, kuru sulu, elma armut vistik geçen benim hormonlu armuttan yolladim trump emceme. Ne olurrrrr chole yenge bayin olabilir miyim.trump yollayacağım. Melani uyengede istediCevap Yaz Yayından Kaldır
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paranın çoklugundan neyapacagını şaşırmış bi ibiza kalmıştı niye ordan alacakların türkiyede yokmu millet türkiyeye destek oluyor chloe gitmiş ibizaya tövbeeeeCevap Yaz Yayından KaldırYEMEZLER BACIM: ıbızada fink atanlara pazarlıcak. malatyadan kayısı getirtse organiğinden jet sosyete yermi. yemezYayından Kaldır
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karının hakkını yemeyelim. pazarlamada bir numara. kesin bu ticarette de başarılı olurCevap Yaz 3 Yayından Kaldır