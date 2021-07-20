Serdar Ortaç: evliliği beceremedim, siz mutlu olun
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Serdar Ortaç: evliliği beceremedim, siz mutlu olun

Serdar Ortaç: evliliği beceremedim, siz mutlu olun
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Önceki akşam Azka Otel'de sahneye çıkan Serdar Ortaç, konserini izlemeye gelen sevenlerine samimi açıklamalar yaptı.

Önceki akşam Azka Otel'de sahneye çıkan Serdar Ortaç, konserini izlemeye gelen sevenlerine samimi açıklamalar yaptı. Ortaç evli olan çiftlere "ben evliliği beceremedim siz mutlu olun" dedi.

Bardakçı koyunda bulunan Azka sahnesinde 2 saat boyunca enerjik bir performans sergileyen Serdar Ortaç, Bilsem Ki şarkısını söylemeden önce misafirleriyle sohbet etti. Sohbet esnasında evli çiftlere "Memnun musunuz evlilikten?" diye soru soran Ortaç, "Ben evliliği beceremedim, siz mutlu olun" dedi. Sohbet sonrası tüm çiftleri dansa davet eden Ortaç, misafirlerini bir an olsun oturtmadı. Azka Sahne'ye çıkan Ortaç, sevenlerinin kağıda yazıp gönderdikleri istek şarkılarını da okumayı ihmal etmedi. - MUĞLA

Serdar Ortaç: evliliği beceremedim, siz mutlu olun
Serdar Ortaç: evliliği beceremedim, siz mutlu olun
Serdar Ortaç: evliliği beceremedim, siz mutlu olun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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