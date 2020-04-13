Serdar Ortaç evlat mı edinecek? Verdiği her röportajda çocuk özlemi çektiğini ifade eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında evlat edineceğini söyledi. İşte Ortaç'ın açıklamaları

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdikten sonra şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşadı ve kısa sürede ayrıldı.& ; Şimdilerde karantinada olan Ortaç, Instagram hesabından kız evlat edinmek istediğini söyledi. Canlı yayında açıkladı Koronavirüs salgını sebebiyle evine kapanan Serdar Ortaç, karantina günlerinde Instagram hesabından canlı yayınlarına devam ediyor.& ;



'Kız çocuğu evlat edinmek istiyorum' Şimdilerde aşk hayatında yalnız olan Ortaç, "Tek yaşıyorum. Yalnız öleceğim" dedi.& ; Bir kız çocuğu evlat edinmek istediğini belirten Ortaç, "İsmini annemin adı Nesrin koyacağım" açıklaması yaptı. Kaynak: Snob Magazin