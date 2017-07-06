Serdar Ortaç Bodrum'da Coşturdu

BODRUM'daki bir Beach Club'ta sahne alan Serdar Ortaç, eski ve yeni şarkılarıyla sevenlerini coşturdu.



Serdar Ortaç, Yalıkavak Tren Beach Club'ta verdiği konserle yaklaşık 600 tatilciye keyifli anlar yaşattı. Başarılı performansıyla dikkat çeken Serdar Ortaç, 2 saate yakın sahnede kaldı. Ortaç yeni şarkılarının yanı sıra eski şarkılarını da seslendirirken, hayranlarının yoğun isteği nedeniyle bazı parçaları ikinci kez söyledi. 'Karabiberim', 'Zakkum Çiçekleri' gibi ilk şarkılarından son albümüne kadar en sevilen şarkılarını ardı ardına muhteşem sahne şovları ile okuyan Serdar Ortaç'a tatilciler tüm şarkılarında eşlik etti. Eşi Chloe Loughnan da Ortaç'ı konserinde yalnız bırakmadı. - Muğla