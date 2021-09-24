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Serdar Ortaç Beşiktaşlıları çok kızdırdı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Serdar Ortaç Beşiktaşlıları çok kızdırdı

Ortaç, önceki akşam Adana sahnesinde Beşiktaş ile olan beraberliği öğrenince şarkısını yarıda keserek taraftarı kutladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Hürriyet) - Ortaç, önceki akşam Adana sahnesinde Beşiktaş ile olan beraberliği öğrenince şarkısını yarıda keserek taraftarı kutladı.

Şarkıcı, mutluluğunu argo ifade ve hareketlerle dile getirip "Bu şarkıyı Adana için söylüyoruz" dedi. Ortaç'ın yaptığı hareket ve söylediği sözler Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti.

Siyah beyazlı kulüp konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Bir organizasyon sırasında, camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."

Serdar Ortaç, ise gelen tepkiler üzerine video çekerek özür diledi:

"Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş büyük bir camiadır. Sergen (Yalçın) en az 30 senelik dostum. Arkadaşlarım Beşiktaşlı. Herkesten özür diliyorum. Yapacak bir şey yok artık laf ağızdan çıktı. Adana da beni affetsin Beşiktaş da..."

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Haber: Serdar Ortaç Beşiktaşlıları çok kızdırdı - Haberler Magazin
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