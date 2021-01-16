Serdar Ortaç: Benzin parasını sevgilim ödedi

Şarkıcı Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür ile birlikte önceki akşam Çilekli'de bir benzin istasyonunda objektiflere yansıdı. Benzin parasını Seçil Gür'ün ödemesi şaşkınlık yarattı. İşte Ortaç'ın şaşırtan açıklamaları...

Kardeşinin kendisine hediye ettiği& ; 500 bin lira değerindeki& ; Bmw 218İ marka arabasıyla gezen Serdar Ortaç, "Kardeşim araba hediye etti onu kullanıyorum" dedi.& ;





Kaynak: Snob Magazin