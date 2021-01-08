Serdar Ortaç'a Ceylan Ertem'in sözleri sorulunca
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Serdar Ortaç'a Ceylan Ertem'in sözleri sorulunca

08.01.2021 07:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 07:44
Serdar Ortaç'a Ceylan Ertem'in sözleri sorulunca

Serdar Ortaç, sorusuna "Sevgiliniz Seçil Hanım'la" diye başlayan muhabiri uyardı: "Sevgili deme, karım o benim, hanımım." Konuşmasına "Onun ne istediğine bakacağım, evlilik istiyorsa yapıştıracağım evliliği.

Serdar Ortaç, sorusuna "Sevgiliniz Seçil Hanım'la" diye başlayan muhabiri uyardı: "Sevgili deme, karım o benim, hanımım." Konuşmasına "Onun ne istediğine bakacağım, evlilik istiyorsa yapıştıracağım evliliği. Benim için son durak Seçil" diyerek devam eden ünlü popçunun bu sözleri Seçil Gür'ü güldürdü.

YERSİZ BİR KONUŞMA OLMUŞ

Ortaç, Ceylan Ertem'in "Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum. Ahmet Kaya'nın kalbini kırdılar, onu ülkesinden uzakta kalp krizinden kaybettik. Bazıları tarihte iz bırakır, bazıları da öyle olmadıkları halde para kazanır" sözleri sorulduğunda ise "Konuşmayacağım. Yersiz bir konuşma olmuş" diyerek uzaklaştı.

NE OLMUŞTU?

CEYLAN Ertem, online eğlence platformu Jojo'da 1 Ocak'ta konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Ertem, repertuvarında Ahmet Kaya'nın "Herkes Kendi İşine" adlı şarkısına da yer verdi. Ertem, şarkıya başlamadan önce Serdar Ortaç'ın sık sık ekrana çıkmasını eleştiren bir konuşma yaptı. KALBİNİ KIRDILAR

Ceylan Ertem, Ahmet Kaya'nın kalbinin çok kırıldığını şu sözlerle ifade etti: "Bu sıralar birtakım yayınlara çıkıyor, sinir oluyorum Serdar Ortaç'ımız. ya da Serdar Ortaçlar diyeyim. Hala popüler olmasına olumlu gözle bakmıyorum. En kibar şekliyle söyleyeyim. Ahmet Kaya'nın kalbini çok kırdılar. Bence o yüzden de ülkesinden uzakta, kalp krizinden vefat etti. Bu kadar güzel şarkılar yazmış, hala en çok dinlenenler arasında yer alan çok önemli, değerli birisiydi. Şarkıcı dediğin kendi işine bakar. Müzisyen dediğin iyi çalar, besteci dediğin çok iyi besteler yapar. Bazıları böyle olmadığı halde hala parasını kazanır."

 BU VATAN BİZİM ELLERİN DEĞİL!

Ahmet Kaya'nın Magazin Gazetecileri Derneği'nin 10 Şubat 1999'da düzenlediği ödül töreninde "Kürtçe şarkı söylemek, klip çekmek istiyorum" ifadelerine tepki gösteren Serdar Ortaç, sahneye çıkıp Sibel Can'ın "Padişah" şarkısını "Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, padişah değil, Atatürk yolunda tüm Türkiye, bu vatan bizim, ellerin değil" şeklinde değiştirerek söylemişti. Ortaç, şarkının ardından 10. Yıl Marşı'nı seslendirirken, konuklar da Ahmet Kaya'ya çatal bıçak fırlatmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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