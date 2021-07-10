Serdar Ortaç: 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serdar Ortaç: 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum

Serdar Ortaç: 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum
Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki bir restoranda sahneye çıkan Serdar Ortaç, şarkılarıyla hayranlarına keyifli saatler yaşattı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki bir restoranda sahneye çıkan Serdar Ortaç, şarkılarıyla hayranlarına keyifli saatler yaşattı. Sahne öncesi kuliste DHA mikrofonuna konuşan Ortaç, "Benim hedefim star olmaktı, star oldum. Şimdi başka bir hedef arıyorum. 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum"

Pandemi nedeniyle uzunca süre evlerinde kalan İzmirliler, normalleşmeyle birlikte yeniden kapılarını açan eğlence mekanlarına akın etti. Şarkıcı Serdar Ortaç bir restoranda sahneye çıktı. Sahnede kaldığı yaklaşık 3 saat boyunca 'Karabiberim', 'İsmi lazım değil', 'Bilsem ki', 'Canıma minnet' ve 'Dansöz' gibi sevilen şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç, hayranlarına eğlenceli saatler yaşattı.

SAĞLIĞIN ÖNEMİNİ VURGULADIKonser öncesi kuliste DHA mikrofonlarına da konuşan Serdar Ortaç, "Halk eskisi gibi dans etmeyi ve eğlenmeyi özledi. Bizimkiler eğlenmeyi çok sever. Yeni yerler açıldı. Bugün sahne alacağımız yer de bunlardan biri ve çok güzel" dedi.'Bu devirde kimse sultan değil, padişah değil' adlı parçasını hatırlatan Serdar Ortaç, pandemide sağlığın ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Ortaç, "Bir sağlığa bakıyor. O yüzden ders alalım. Herkes bir hedef bulsun. Hedefsiz insan hayatı biter. Benim hedefim star olmaktı, star oldum. Şimdi başka bir hedef arıyorum. 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum. O yüzden herkesin bir hedefi olsun" dedi.

Serdar Ortaç'ın sahneye çıktığı işletmenin ortaklarından Erkan Arslan, "Pandemi nedeniyle çok zor günler geçirdik. İnsanlar evde nefessiz kaldı. İnsanlar gezmeye, eğlenmeye hasret kaldı. İnsanların eğlendirmek için varız. Serdar Ortaç, bizimle. Güzel bir gece olacak" dedi.


Serdar Ortaç: 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum
Serdar Ortaç: 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum
Serdar Ortaç: 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum
Serdar Ortaç: 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum
Serdar Ortaç: 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum
Serdar Ortaç: 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum
Serdar Ortaç: 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum
Serdar Ortaç: 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum
Serdar Ortaç: 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum
Serdar Ortaç: 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum
Serdar Ortaç: 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum
Serdar Ortaç: 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum
Serdar Ortaç: 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum
Serdar Ortaç: 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen

KAZA YERİNE KOŞTU, EŞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ
KAZA YERİNE KOŞTU, EŞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ
Motosiklet kazasında ölen Dilara, 'Yunus' polisi olmak istiyormuş
Motosiklet kazasında ölen Dilara, "Yunus" polisi olmak istiyormuş
İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Kartal Tibet Acun Ilıcalı Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Alper Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serdar Ortaç: 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 12:08:47. #1.15#

title