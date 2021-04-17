Serdar Ortaç'tan şaşırtan 'LGBTİ+' çıkışı!
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Serdar Ortaç'tan şaşırtan 'LGBTİ+' çıkışı!

Serdar Ortaç'tan şaşırtan 'LGBTİ+' çıkışı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, Buket Aydın'ın Koltuk programına konuk oldu. Ortaç, 'LGBTİ+'li bireyler hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. İşte Ortaç'ın açıklamaları...

Maddi durumunu kurtarmak için iktidara yakın olduğu iddia edilen Serdar Ortaç, konuya açıklık getirdi
Maddi durumunu kurtarmak için iktidara yakın olduğu iddia edilen Serdar Ortaç, konuya açıklık getirdi

Buket Aydın'ın Koltuk programının bu haftaki konuğu şarkıcı, söz yazarı ve besteci Serdar Ortaç oldu. Ortaç, programda çarpıcı açıklamalar yaparak sosyal medyanın gündemine oturdu. Ortaç, "İddia edildiği gibi maddi durumunuzu kurtarmak için mi iktidara yakın duruyorsunuz?" sorusuna "Devlet olmazsa hiçbir şey olmaz. Ben devletçi bir adamım. Devletin başına Kemal Kılıçdaroğlu geçse onu da savunurum. Tayyip Erdoğan varsa yine savunurum. Yarın başkası gelse onu da savunurum. Zamanında yaptım o hataları. Anladım devlet olmazsa biteriz" yanıtını verdi.

"DEVLETİN BAŞINDA OLDUĞU İÇİN SEVİYORUM"

Aydın'ın sorularını yanıtlayan Ortaç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili şunları söyledi: "Ama özel olarak sorarsanız... Ben Tayyip beyi kişilik olarak seviyorum. Emine ablamı da... İnsanlıklarını gördüğüm için seviyorum. Kimse görmüyor ki atıp tutarlar. Yakın temasım oldu. Ama devletin başında falan diye değil. Bana ne kıyağı olacak.

Devletin başında olduğu için seviyorum, bizi bir arada tuttuğu için seviyorum. Hatalarını kabul ettiği için seviyorum. Daha ne diyeyim ki."

"ORASINI BURASINI AÇIP, TAKSİM'DE YÜRÜMEMELİLER

Buket Aydın, Serdar Ortaç'a 'LGBTİ'li bireyler hakkında ne düşünüyorsunuz?' diye de sordu. Ortaç, sapkınlığın toplumda yaygınlaşmaması gerektiğini vurgulayarak, "LGBTİ'liler, orasını burasını açıp Taksim'de yürümemeli" cevabını verdi.

Serdar Ortaç, Buket Aydın'a yaptığı açıklamalarla twitter'da trend topic oldu.

Kaynak: Snob Magazin

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