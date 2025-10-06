Serdar Öktem öldü mü, sağlık durumu nasıl? Silahlı saldırıya uğradı

Serdar Öktem öldü mü? Avukat Serdar Öktem, İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı. Ayrıntılar...

SERDAR ÖKTEM ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

İstanbul'da Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otomobildeki Avukat Serdar Öktem ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Öktem, Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalmıştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Öktem'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AVUKAT SERDAR ÖKTEM KİMDİR?

Avukat Serdar Öktem, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayeti davasında kısa süreli tutuklu kaldıktan sonra tahliye olmuş ve tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı.

