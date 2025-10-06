Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın eski başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesi davasında adı geçen sanıklardan biri olan Avukat Serdar Öktem, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırının, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yol ayrımında gerçekleştiği öğrenildi. Dört saldırganın uzun namlulu silahlarla araca ateş açtığı, ağır yaralanan Öktem'in hastaneye ulaştırıldıktan kısa süre sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Peki, Serdar Öktem cenaze namazı ne zaman, nerede kılınacak?

SALDIRI DÖRT KİŞİ TARAFINDAN DÜZENLENDİ

İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Avukat Serdar Öktem'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer, olayın ardından saldırıyı üstlenen herhangi bir kişi ya da örgüte dair resmi bir açıklamanın yapılmadığını belirtti. Emniyet ve savcılık ekipleri, saldırının arkasındaki isimleri ve bağlantıları ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

SALDIRININ PLANLI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Olayla ilgili iddialara göre, saldırı dört kişiden oluşan bir grup tarafından gerçekleştirildi. Şüphelilerin uzun namlulu silahlarla Öktem'in aracına ateş açtıkları ve saldırının önceden planlanmış bir eylem olduğu değerlendiriliyor. Araçta ağır yaralanan Öktem, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırılan Avukat Serdar Öktem, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından hastane çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, cinayetle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

DÖRT ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının ardından geniş çaplı bir operasyon düzenleyerek dört şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayda kullanılan silahların balistik incelemesi ile kamera kayıtlarının çözümleme çalışmaları devam ediyor.

SERDAR ÖKTEM'İN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN VE NEREDE?

Serdar Öktem'in cenaze namazı ve defin programına ilişkin resmi bilgiler henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Cenaze törenine dair ayrıntılar açıklandığında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.