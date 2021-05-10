Serdar Noorzad: "Türkiye'ye alternatif bir e-ticaret platformu sunacağız"
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Serdar Noorzad: "Türkiye'ye alternatif bir e-ticaret platformu sunacağız"

Serdar Noorzad: 'Türkiye'ye alternatif bir e-ticaret platformu sunacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Petrol ve akaryakıt üzerine global çapta hizmet veren Noorzad Petrokimya'da yönetici Serdar Noorzad, Türkiye'de yeni bir proje gerçekleştireceğini açıklayarak, Türkiye'ye alternatif bir e-ticaret platformu sunacaklarını belirtti.

Petrol ve akaryakıt üzerine global çapta hizmet veren Noorzad Petrokimya'da yönetici Serdar Noorzad, Türkiye'de yeni bir proje gerçekleştireceğini açıklayarak, Türkiye'ye alternatif bir e-ticaret platformu sunacaklarını belirtti.

Projenin detayları hakkında bilgi veren Afganistanlı iş adamı Serdar Noorzad, Türkiye'de faaliyet gösteren ünlü e-ticaret markaları arasına girmeyi hedeflediğini ifade ederek, Türkiye'de başlatmayı düşündüğü proje ile internet üzerinden gıda ve giyim ürünleri dışında kalan ürünlerin uygun fiyatla tüketiciye ulaştırılmasına olanak sağlayacaklarını belirtti. Noorzad, ürettikleri ürünleri uygun fiyatlarla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçladıklarını söyleyerek, "Bu girişimle haksız rekabeti engellemek adına rakiplerimizin fiyatlarını da göz önünde bulunduracağız" şeklinde konuştu.

Özellikle Çin ve Hindistan'dan ithal ürünlerin satışa konu olacağının altını çizen Serdar Noorzad, "Türkiye'yi bir Uzakdoğu pazarına dönüştürme hedefinde değiliz. Ancak kur artışı ile bazı firmaların olağanüstü zamlı fiyatlarla tüketiciyi mağdur ettiğini de üzülerek görüyoruz. Mağduriyet yaşayan Türk halkına alternatif bir e-ticaret platformu sunmak onları da mutlu edecektir" dedi.

"Online satış yapan işletmeler karlı çıktı"

Pandemi sürecinde dijitalleşmenin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirten Noorzad, "Üzerinde çalıştığım yeni projem dijital dünya ile ilgili olacak. Tüketici olarak alışveriş alışkanlıklarımızın değiştiği ve online pazar yerlerine yöneldiğimiz bu dönem yeni iş fırsatlarını da beraberinde getirdi. Dijital dünyanın işletmelere büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Online satış gerçekleştiren özellikle e-ihracata yönelen işletmeler, pandemi döneminden karlı çıktı. Gerçekleştireceğim proje ile dijital alanda daha fazla etkin olan bir marka oluşturmayı hedefliyorum" dedi.

22 Nisan 1994 yılında Afganistan'ın Nimroz şehrinde dünyaya gelen ve aile şirketinde aldığı görevle genç yaşta iş hayatına atılan Serdar Noorzad faaliyetleri ile ilgili şu açıklamalarda bulundu. "Dubai'de Noorzad Petrokimya olarak, 30 yıldır faaliyet gösteren köklü bir aile şirketiyiz. Dünya'nın birçok ülkesinde bayilik ve iş ortaklarımız var. Türkiye'de de İstanbul/Yenibosna'da şubemiz var. Petrol, akaryakıt ve tekstil üzerine ithalat ve ihracat yapıyoruz. Bunun dışında sosyal medyayı özellikle de Instagram'ı aktif olarak kullanmayı seviyorum. Genellikle seyahat ettiğim ülkeler ile ilgili içerikler paylaşıyorum. Bu paylaşımların ileride de anı olarak kalacağını düşünüyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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