Serdar Kuzuloğlu: Bizim kuşak sanki bir dünya savaşından çıkmış gibi yetiştiriyor çocuklarını

Daha iyi bir hayata nasıl ulaşırız daha iyi bir hayatı nasıl yaşarız? Nelerle mutlu olup, nelerden umutlanıp nelerden kaygılanmamız gerekir? Teknoloji çağında daha iyi bir hayatı kurgulamak için bireylere ne gibi sorumluluklar düşüyor? Bilişim ve teknoloji yazarı, "İnternet Ekipler Emiri" gazeteci Serdar Kuzuloğlu, euronews Türkçe'nin sosyal söyleşi programı RÖP için anlattı.

Yazıları ve konuşmaları ile sosyal medya fenomenine dönüşen bilişim ve teknoloji yazarı, gazeteci Serdar Kuzuloğlu, toplumlar üzerine gözlemlerini ve görüşlerini paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle