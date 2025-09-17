Serdar Kıyak kim, doktor Serdar Kıyak ailesini öldürdü mü?

Kazanın ardından yürütülen soruşturma sürecinde, eşi ve çocuğunu kaybeden Doktor Serdar Kıyak, "eşini ve çocuğunu kasten öldürme" iddiasıyla gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. Acılı baba, cenazede oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı dökmüş, tabutu bırakmakta güçlük çekmişti. Olayın ardından Kıyak'ın kim olduğu ve ailesini öldürüp öldürmediği yönünde tartışmalar devam ediyor.

DOKTOR SERDAR KIYAK AİLESİNİ ÖLDÜRDÜ MÜ?

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, Doktor Serdar Kıyak'ın kullandığı araç Kızılırmak Nehri'ne düşerken, eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ve 3 yaşındaki oğulları Alperen yaşamını yitirdi. Kazadan yaralı şekilde kurtulmayı başaran Kıyak ise hastanede tedavi altına alındı.

Yürütülen soruşturmada, kazadan kısa bir süre önce Gülşah Karaman Kıyak'ın cep telefonundan ailesine "Beni tehdit ediyor" şeklinde mesaj yolladığı belirlendi. Bu mesaj, olayın şüpheli yönlerini güçlendirdi.

SERDAR KIYAK TUTUKLANDI

Elde edilen deliller doğrultusunda gözaltına alınan Doktor Serdar Kıyak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğü aktarıldı.

CENAZEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Anne ve oğul için düzenlenen cenaze törenine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı. Törende büyük acı yaşayan Serdar Kıyak, minik oğlunun battaniyesine sarılarak uzun süre "Oğlum" diye feryat etti. Fenalaşan Kıyak'a cenaze sonrası sağlık ekipleri müdahale etti.