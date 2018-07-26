Serdar Gürler La Liga'ya Gidiyor

Süper Lig'den bir çok talibi olan 26 yaşındaki futbolcunun adı son dönemde sıkça Galatasaray ile anılıyor ve Serdar'ın sarı kırmızılı takıma transfer olması bekleniyordu. Ancak Serdar Gürler'le ilgili sürpriz bir iddia geldi.

Osmanlıspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Serdar Gürler'in La Liga ekibi Huesca ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

İspanyok ekibinin transferi sonlandırmak için Osmanlıspor ile transfer görüşmelerini sürdürdüğü ve bir aksilik çıkmaması halinde transferin kısa sürede açıklanacağı ileri sürüldü.