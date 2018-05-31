Osmanlıspor, Serdar Gürler'in Bonservisi İçin 10 Milyon Euro İstedi
Süper Lige veda eden Osmanlıspor, 26 yaşındaki futbolcusu Serdar Gürler için 10 milyon euro bonservis bedeli talep etti.
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'e veda etti ancak sezona damga vuran oyuncusu Serdar Gürler, transferin gündeminden düşmüyor.
Adı Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan 26 yaşındaki futbolcu için rekor bir bonservis bedeli belirlendiği iddia edildi.
OSMANLISPOR 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Özellikle Karadeniz ekibinin kadrosuna katmak istediği Serdar için Osmanlıspor, 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
Gençlerbirliği'nde 13 gol kaydeden Serdar, Mor Sarılı ekipte ise 12 kez rakip ağları sarstı.
SERDAR SÜPER LİGDE KALMANIN PEŞİNDE
Son iki sezondaki formu ile A Milli takıma yükselme başarısı da gösteren Serdar Gürler, geçtiğimiz günlerde Süper Lig'de devam etmek istediğini açıklamıştı.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (23)
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adam okadarda türbe türbe gezmişti teaaaaaa traktörüde yanaştırıyordu 10 parmagında 10 marifet nerdeyse hafızda olacakmışCevap Yaz Yayından Kaldır
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:))))) konuşmaya gerek yok gülmek yeterli. . .Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırKILÇIK: ne gülyonlan garılar gibi.1 Yayından Kaldır
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ÇOKMU ZORUNUZ GİTTİ KARDEŞŞŞŞŞŞCevap Yaz Yayından Kaldır
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kim alır alanında aklına yanayım.. paraci osmanlıCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır