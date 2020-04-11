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Serdar Gürler, İspanya, Spor

Serdar Gürler: Göztepe'de kalacağım

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin en skorer oyuncusu olan Serdar Gürler, kariyerine sarı-kırmızılılarda devam edeceğini söyledi.

11.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:24
Serdar Gürler: Göztepe'de kalacağım

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin en skorer oyuncusu olan Serdar Gürler, kariyerine sarı-kırmızılılarda devam edeceğini söyledi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli futbolcu, "Yönetimimizle görüşmelerimi sürdürüyorum. Konuşuyoruz, şu an resmi bir anlaşma yok ama hiçbir pürüz de gözükmüyor. Göztepe'de çok mutluyum" diye konuştu.

İspanya'nın Huesca takımından geçen sezonun devre arasında kiralanan Serdar, "Göztepe'deki performansım İspanya'dakine göre çok daha iyi. Göztepe'de yarım kalmış hedeflerim var. Sözleşmem sona eriyor. Ben 3 sene sonra İspanya'ya dönmek isterim. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın beni istediği söyleniyor. Ama ben zaten çok büyük bir kulüpte forma giyiyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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