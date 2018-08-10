Milli Futbolcu Serdar Gürler, Giydiği Formaya Eleştiriler Gelince Sosyal Medya Hesabından İsyan Etti
Milli futbolcu Serdar Gürler, yeni takımı Huesca'nın formasında yer alan haç sembolü üzerinden kendisine yönelik yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından ateş püskürdü.
Osmanlıspor'dan, İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Huesca'ya transfer olan milli futbolcu Serdar Gürler, takımının formasında yer alan haç sembolü üzerinden kendisine yönelik sosyal medyada yapılan eleştirilere tepki gösterdi.
Serdar Gürler, sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Benim her dine, her insana saygım sonsuzdur. Müslümanlık, insanın giydiği forma değildir. Müslümanlık insanın kalbindedir. Ben bu formayı giydim diye Müslümanlıktan çıkmış mı sayılırım ?
"ELHAMDÜLLİLAH MÜSLÜMANIM"
Çoğunuza göre öyleymiş ama unutmayın Elhamdülillah Müslümanım. Burada da Müslümanlığımı yaşamaya devam edeceğim ve buradaki insanlar buna saygı duyuyor. İspanyollara teşekkür ederim anlayışları için. İnşallah siz de bu yorumlarınızı değiştirirsiniz. Benim burada sizin desteğinize ihtiyacım var eleştirinize değil. Son olarak Huesca'ya geldiğim için inanılmaz mutluyum ve beni olduğum gibi kabul eden taraftarlara sonsuz teşekkürler."
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SERDAR, SEN O YOBAZLARI TAKMA KAFANA. ONLAR ZATEN FUTBOLUN GÜNAH OLDUĞUNA İNANAN KURANI OKUMAMIŞ OKUMUŞSA BİLE ANLAMAMIŞ GERİCİ CAHİLLER. SEN SADECE VE SADECE FUTBOLUNA KONSANTİRE OL.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizimde her dine saygımız var lakin saygımız var sadece. Kalkıp da koca haçlı elbisesini üstümüze geçirmeyiz. Bizim gogsumuzde kur-an yüreğimizde iman aşkı var para aşkı değil. Burda kalıp temiz temiz ekmeğini kazansaydın işte. Göz önünde olan insanlarsınız böyle şeyler oldumu illaki eleştiri eleştiri alırsınız kusura bakmayınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bırakın arkadaşlar kim ne yaparsa yapsın onun günahı sevabı sanamı yazılıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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O zaman hepimiz müslümanız diyip çıplak dolaşalım olurmu. Elhamdülillah müslümanız ne olacak ki :):)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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devlet üstün şeref madalyalı cüneyt babaTürkün tarihe mal olmuş kahramanlık destanlarını beyaz perdeye aktarırken her filiminde düzinelerce haçlı pelerinli ayyaş korkak bizans lejyonerlerinin kellelerini keser biçer doğrar Türkün zafer sancağını mehter eşliğinde o burçtan bu burca sırayla dikerdi. demekki bizim adam şimdi onların adamı yani cüneyt babanın hiçbi kahramanlık filmini izlememiş izlediysede kaale almamışCevap Yaz 1 Yayından Kaldır