Serdar Gürler: "Avrupa Şampiyonası'nda oynamak isterim"

10.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:49

Göztepe'nin başarılı futbolcusu Serdar Gürler, Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istediğini ifade etti. Gürler kadroya çağrılmaması durumunda da milli takımın maçlarına giderek Ay-Yıldızlıları destekleyeceğini ifade etti.



Göztepe'nin başarılı kanat oyuncusu Serdar Gürler, Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Serdar Gürler, Ankaragücü deplasmanının önemini hatırlatarak "Ankaragücü ne kadar yaralı bir takım gözükse de dirençli ve iyi bir taraftarı olan bir takım. O sahada ilk golü atmak çok önemliydi. Golü attıktan sonra geriye çekildiğimiz için gol yedik. İkinci yarıya çok iyi başladık ve bir gol daha attık. O golden sonra da zaten maçın hakimi tamamen biz olduk. Çok önemli bir 3 puan alarak puanımızı 20'ye çıkardık. Tabii bu puan bizim için yeterli değil. Daha da üst sıralara tırmanmak istiyoruz ama hedefimize maç maç gitmek istiyoruz. Şimdi önümüzde çok zorlu bir Gençlerbirliği maçı var. Oraya da puan ve puanlar almak için gideceğiz ama inşallah daha iyi oyun sergileyerek galip geliriz" dedi.



"Hedefimiz Avrupa'ya gitmek"



Gürler, hedeflerinin sorulması üzerine şu cevabı verdi:



"Tam olarak 'şu kadar gol atacağım, şu kadar asist yapacağım' diye bir hedefim yok. Elimden geldiği kadar hem defans hem gol katkısı olarak tabii ki hedeflerim var. Herkes her maçta gol atmak ister ama belirli bir hedefimiz var, o da Avrupa'da mücadele edebilmek."



"Milli takıma gitmek isterim"



Türk milletinin milli takımdan beklentisinin gruplarda gösterdiği başarıyı Avrupa Şampiyonası'nda da göstermek olduğunu söyleyen Gürler, "İnanılmaz maçlar oynadık. Burada Fransa'yı yenmek, orada berabere kalmak çok büyük bir başarı. Sadece İzlanda maçında yenildik o da nazar boncuğu diyelim. Bence Avrupa Şampiyonası'nda büyük işler başaracağız. Millet olarak milli takımımızın arkasında olacağız. Umarım o kafilede ben de yer alırım. A Milli Takım Hocamız Şenol Güneş çağırırsa milli takıma gitmek isterim. Çağırmazsa da oraya gidip maçları izleyeceğim. İlk maçımız İtalya ile Roma'da. oraya gidip destek vereceğim" şeklinde konuştu.



"Taraftarımız inanılmaz atmosfer oluşturuyor"



Göztepe taraftarından da övgüyle bahseden Gürler, şöyle devam etti:



"Bornova Stadyumu'nda ve deplasmanlarda oynadığımız maçlarda taraftarımız inanılmaz atmosfer oluşturuyor. Ankara'da oynadığımız maçta atmosferi müthişti; sadece bizim taraftarımızı duyuyorduk. Biz futbolcular olarak aramızda konuşuyoruz, yeni stadımızda ilk maçta öne geçersek karşımızdaki takıma geçmiş olsun. Yeni stadımızda Beşiktaş maçıyla beraber inanılmaz bir atmosfer bekliyor bizi. Çıkıştayız ve bu süreci devam ettirmek istiyoruz. 5 maçtır yenilmiyoruz ve bunu kazanma alışkanlığına vermemiz lazım. İnşallah iç sahada da maç kazanmaya başlarız. Umarım Gençlerbirliği maçından sonra Galatasaray maçında sahamızda galip gelmek nasip olur" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA