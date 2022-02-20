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Serdar Dursun'dan 9. gol

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Serdar Dursun'dan 9. gol

Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun, Hatayspor karşısında kaydettiği 2 golle toplam gol sayısını 9'a çıkardı.

Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun, Hatayspor karşısında kaydettiği 2 golle toplam gol sayısını 9'a çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'de Serdar Dursun, Hatayspor'a attığı 2 penaltı golüyle takımını galibiyete taşırken, toplam gol sayısını 9'a çıkardı. Ligde Alanyaspor (1), Göztepe (1), Çaykur Rizespor (3), Antalyaspor (1) ve Altay (1) filelerini sarsan 30 yaşındaki futbolcu, Hatayspor karşısında penaltıdan attığı 2 golle 9. sayısına ulaşıp, sarı-lacivertlilerin en golcü ismi oldu. Serdar Dursun ayrıca ligde 2 gole de doğrudan katkı verdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Serdar Dursun, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Haberler

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